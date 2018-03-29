Начальник штаба ВВС США высоко оценил контакты с Россией в Сирии

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Москва, 29 марта. Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэвид Гольдфейн высоко оценивает контакты с Россией в Сирийской республике. Он считает, что они «стали более зрелыми».

«Ничего в целом не изменилось в том, как мы поддерживаем связь, — сообщил американский военачальник на встрече с журналистами. — Говорю это потому, что мы поддерживаем связь уже какое-то ощутимое время. Но эти контакты стали более зрелыми», передает ТАСС.

Несколько дней назад представитель возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой ИГ1 (запрещена в РФ) полковник Райан Диллон заявил, что представители РФ в Сирии действуют в рамках механизма по предотвращению конфликтов оперативно и профессионально.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводит операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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