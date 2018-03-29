Польский суд отменил декоммунизацию семи улиц Гданьска

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Варшава, 29 марта. Польский административный суд отменил решение о переименовании семи улиц в городе Гданьск в связи декоммунизацией. Об этом сообщается на официальной странице города в Twitter.

«Воеводский административный суд отменил решение воеводы по делу декоммунизации названий семи улиц Гданьска. Таким образом, в настоящее время в Гданьске нет названия улицы президента Леха Качиньского», — сообщает РИА Новости.

Два года назад в Польше был принят закон о декоммунизации названий дорог, улиц, мостов и других объектов, которые связаны с коммунизмом. Согласно документу местные власти должны были изменить названия улиц, мостов, площадей, которые символизируют коммунизм, до сентября прошлого года. При этом если местные власти этого не сделали, соответствующее решение принимает воевода.

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