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«Дело Скрипалей» — самострел британских спецслужб
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    «Дело Скрипалей» — самострел британских спецслужб

    16:47  29 Марта 2018
    37256

    «Дело Скрипалей - самострел британских спецслужб»

    Москва, 29 марта. Спецслужбы Великобритании грубо фальсифицируют доказательства, сообщил Федеральному агентству новостей бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, опровергнув новую версию отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнародованную на днях Скотланд-Ярдом.

    Полиция пришла к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, а самая высокая концентрация яда обнаружена на входной двери.

    Напомним хронологию событий того дня: 4 марта Сергей и Юлия Скрипали вышли из дома в 13.40, провели время в пабе «Бишоп Милл», посидели в ресторане «Зиззи». А затем, спустя 2,5 часа после выхода из дома, в 16.10, их обнаружила в бессознательном состоянии жительница Солсбери Фрея Черч. Между контактом с отравляющим веществом «Новичок» и потерей сознания прошло 2,5 часа.

    «Нет, этого не могло быть, — категорично утверждает Игорь Никулин. — Если бы вещество капнули на кожу, но при этом отец и дочь Скрипали были в противогазах, тогда да, могло пройти 2,5 часа между контактом и потерей сознания. Ни в каком другом случае это не получилось бы. Не вдохнуть хотя бы мельчайшие частицы нервно-паралитического газа без противогаза невозможно».

    И «Новичок» подействовал бы практически мгновенно, смерть бы наступила уже в течение двух-трех минут. Но Скрипали, как известно, не были в противогазах. При отравлении «Новичком» пострадали бы в первую очередь дыхательные  пути. Все-таки это нервно-паралитический газ.

    Основное его действие — именно через дыхательные пути. Поражаются нервные окончания. У человека постепенно прекращается работа всех внутренних органов в течение считанных минут. Останавливается сердце, начинаются судороги. Человек задыхается, начинается обильное слюноотделение. Такие же, примерно, симптомы, как весь мир увидел у брата Ким Чен Ына, когда его отравили VХ-газами.

    Версия британской полиции не выдерживает критики, уверен эксперт.

    «Я вижу в ней только то, что кто-то ходит по маршруту Скрипалей и оставляет там следы — так же, как было с полонием. Так же кто-то прошел по маршруту, по которому ходили Литвиненко и Луговой с Ковтуном, и тоже оставлял везде следы. Это признаки фальсификации — они, очевидно, для того, чтобы сфальсифицировать какую-то версию — свою».

    Это фальсификация доказательств.

    И, по мнению эксперта, известно, кто может ее осуществить.

    «Спецслужбы Великобритании, больше некому, — делает однозначный вывод Игорь Никулин. — Почему? Ну а кто из посторонних сможет сейчас пройти на место трагедии? Там все оцеплено, все просматривается, серьезные меры безопасности предприняты. Кроме них, просто некому. Это все самострел называется».

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    Автор: Елена Яровикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #отравление #лондон #британия #новичок #скрипаль
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