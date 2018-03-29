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Москва, 29 марта. Спецслужбы Великобритании грубо фальсифицируют доказательства, сообщил Федеральному агентству новостей бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, опровергнув новую версию отравления Сергея и Юлии Скрипалей, обнародованную на днях Скотланд-Ярдом.

Полиция пришла к выводу, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию отравляющего вещества у себя дома, а самая высокая концентрация яда обнаружена на входной двери.

Напомним хронологию событий того дня: 4 марта Сергей и Юлия Скрипали вышли из дома в 13.40, провели время в пабе «Бишоп Милл», посидели в ресторане «Зиззи». А затем, спустя 2,5 часа после выхода из дома, в 16.10, их обнаружила в бессознательном состоянии жительница Солсбери Фрея Черч. Между контактом с отравляющим веществом «Новичок» и потерей сознания прошло 2,5 часа.

«Нет, этого не могло быть, — категорично утверждает Игорь Никулин. — Если бы вещество капнули на кожу, но при этом отец и дочь Скрипали были в противогазах, тогда да, могло пройти 2,5 часа между контактом и потерей сознания. Ни в каком другом случае это не получилось бы. Не вдохнуть хотя бы мельчайшие частицы нервно-паралитического газа без противогаза невозможно».

И «Новичок» подействовал бы практически мгновенно, смерть бы наступила уже в течение двух-трех минут. Но Скрипали, как известно, не были в противогазах. При отравлении «Новичком» пострадали бы в первую очередь дыхательные пути. Все-таки это нервно-паралитический газ.

Основное его действие — именно через дыхательные пути. Поражаются нервные окончания. У человека постепенно прекращается работа всех внутренних органов в течение считанных минут. Останавливается сердце, начинаются судороги. Человек задыхается, начинается обильное слюноотделение. Такие же, примерно, симптомы, как весь мир увидел у брата Ким Чен Ына, когда его отравили VХ-газами.

Версия британской полиции не выдерживает критики, уверен эксперт.

«Я вижу в ней только то, что кто-то ходит по маршруту Скрипалей и оставляет там следы — так же, как было с полонием. Так же кто-то прошел по маршруту, по которому ходили Литвиненко и Луговой с Ковтуном, и тоже оставлял везде следы. Это признаки фальсификации — они, очевидно, для того, чтобы сфальсифицировать какую-то версию — свою».

Это фальсификация доказательств.

И, по мнению эксперта, известно, кто может ее осуществить.

«Спецслужбы Великобритании, больше некому, — делает однозначный вывод Игорь Никулин. — Почему? Ну а кто из посторонних сможет сейчас пройти на место трагедии? Там все оцеплено, все просматривается, серьезные меры безопасности предприняты. Кроме них, просто некому. Это все самострел называется».

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