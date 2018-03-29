Глава РАН рассказал о новом «майском указе» Путина

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Москва, 29 марта. Новый «майский указ» президента РФ Владимира Путина, который касается развития российской науки, готовится в настоящее время. Об этом сообщил глава РАН Александр Сергеев.

«Такой указ сейчас готовится», — заявил он.

Ранее в Кремле подтвердили, что подготовка новых майских указов обсуждается, однако финальное решение об этом примет президент. В майских указах будут фиксироваться цели и задачи, поставленные главой государства.

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