Девять человек продолжают оставаться в больнице после пожара в Кемерово

В закладки

Кемерово, 29 марта. Девять человек, пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», остаются в больнице, сообщили в областной администрации.

«По данным на вечер 29 марта, на стационарном лечении находятся девять человек, 60 - на амбулаторном. Десять пострадавших уже выписаны с амбулаторного этапа оказания медицинской помощи», — сообщил источник агентства РИА Новости.

Напомним, что пожар в кемеровском торгово-развлекательном комплексе произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, еще несколько десятков пострадали.

По факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» были возбуждены уголовные дела по трем статьям. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о пожаре в Кемерово.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.