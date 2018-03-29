Сирия: ФАН публикует видео вывода мирных жителей через гуманитарный коридор в Хамурии

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Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео вывода людей из населенного пункта Хамурия. 15 марта сирийскими правительственными войска при участии российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) был создан очередной гуманитарный коридор, проходивший через Сакбу, Хамурию и Хаззэ. Уже за первый день работы коридора из зоны боевых действий было выведено около 11 тысяч человек. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с беженцами, которые рады были оказаться на территориях подконтрольных официальному Дамаску.

Двое мужчин, Мухаммад и Ибрагим, наперебой рассказывали корреспонденту Федерального агентства новостей о преступных действиях террористов:

«Из-за постоянного огня [со стороны боевиков] мы уехали утром в Айн-Терму. Когда мы возвращались, боевики у меня отобрали мотоцикл и автомобиль, боевики не дали пропустить даже коров и баранов. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) хотели нас всех убить, они отобрали весь скот, забрали деньги, все забрали. А у состоятельных семей похищают детей, чтобы потом их выкупали. Они вооруженные бандиты, которые не боятся ничего, не боятся никого и даже бога. Они не знают ничего о религии и не соблюдают ее. Религия оставила их до судного дня, и если на самом деле бог есть, то он должен покарать их в этой жизни, а не после нее. Если кто-то говорит правду, его забирают, и след его пропадает. У бандитов более 20 отделений, куда они увозят тех, кто им перечит. Мы раньше не могли говорить».

Мухаммад рад тому, что сирийская армия все-таки добралась до них и вывела:

«Бойцы САА нас спрашивали, что нам нужно, предлагали продукты. И вот сегодня завезли рис, хлеб, сахар. Это все нам сирийская арабская армия привезла: рис, хлеб, сахар нам привезли САА, которые нас освободили и пришли к нам, выгнав боевиков».

Пожилой мужчина рассказал корреспонденту ФАН, что боевики морили мирных жителей голодом:

«Они срубили плодовые деревья, забрали наших детей. Вот одного молодого человека забрали уже месяц как, так никто и не знает, где он. Нас много мучили, не давали выходить из подвалов, держали взаперти. Но к нам пришли освободители. Мы их встретили с распростёртыми объятьями. САА нас угощали, угощали сигаретами, угощали едой. Мы наконец-то вздохнули свободно».

Один из беженцев, увидев корреспондента Федерального агентства новостей, попросил выслушать пожилую женщину:

«Бойцы САА — наше все! Наши дети и наши братья, и наши освободители. Вы все, что для нас дорого, братья вы наши и дети любимые».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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