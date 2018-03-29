Савченко выступает за убийство политиков: эксперт оценил предвыборный ролик депутата Украины

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Видеоролик, в котором Надежда Савченко переодевается из вышиванки в военную форму, сообщая при этом, что в скором времени выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины, заставил украинских политиков серьезно задуматься.

В студии программы «Время покажет» на Первом канале показали ролик, который был снят до ареста Надежды Савченко, но выложен на ее странице в Facebook только 28 марта со словами: «Вместе! Только так побеждают! Мы изменим политическую систему. Надежда есть».

Председатель украинской политической партии «Союз левых сил» Василий Волга уверен, что люди, которые работают с Савченко, подготовили это явно предвыборное видео специально под ее арест.

«То, что ролик подготовлен до того, когда Надежду арестовали, не подлежит сомнению. А то, с какой смелостью Надежда пошла в тюрьму, говорит, что ролик подготовлен специально под арест», — заметил политик.

Василий Волга считает, что даже если то, что раскрутил генпрокурор Украины против Савченко, и то, что говорит о ней президент Петр Порошенко, является фейком, это все равно очень серьезно.

«Как сказал один политический деятель, идеи, овладевающие массами, становятся движущей силой. А это фейк, который овладевает массами, и под него начинают формироваться новые истории. Это идея физического убийства политиков Украины, которую транслирует Савченко. Идея того, что решить вопрос можно не изменением устройства общества, а убийством того или иного политика. Это террористическая идея сегодня начинает набирать серьезнейшую почву на Украине», — считает лидер украинской политической партии «Союз левых сил».

Василий Волга также напомнил, как Савченко, выступая в Верховной раде, говорила, что не бросила гранату и не расстреляла парламентариев только потому, что в зале присутствовали журналисты, которых она уважает, и уборщица.

«Как еще это можно расценить, если не идею терроризма?» — заметил украинский политик.

Кроме того, он увидел в переодевании Савченко в военную форму, которое происходит в ролике, намек для политических оппонентов — на физическую расправу.

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