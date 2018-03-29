Сирия: на западе провинции Алеппо начались столкновения между террористами

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Дамаск, 29 марта. На западе сирийской провинции Алеппо вспыхнули междоусобные столкновения между отрядами ранее союзных исламистских группировок «Джебхат Ан-Нусра»1 и «Джебхат Тахрир Сурия» (запрещены в РФ). Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

Наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе населенных пунктов Басратун, Такад, Блинта и Авейджель. Кроме того, в городе Дар-Таазза началось междоусобное противостояние между боевиками террористических группировок «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещены в РФ). Наиболее серьезный урон в настоящее время несут боевики «Харакат Нуреддин аз-Зинки».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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