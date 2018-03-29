«Джонсон, а у вас хватит мужества раскаяться?»: Захарова пристыдила Лондон цитатой Достоевского

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Москва, 29 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе МИД Великобритании Борису Джонсону, который сравнил Россию с Родионом Раскольниковым — героем романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Она посоветовала британскому дипломату внимательнее читать классика русской литературы и обратить внимание на слова следователя Порфирия Петровича, который говорил, что из одних подозрений невозможно составить обвинение. Она процитировала отрывок романа, в котором приводится монолог Порфирия Петровича.

«Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — зачитала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратилась к главе британской дипломатии с вопросом, поинтересовавшись, хватит ли у него мужества признать свою неправоту после всех голословных обвинений.



«Джонсон, а у вас хватит мужества раскаяться в безотноватедьных обвинениях России?» — задала вопрос Захарова.

Напомним, что отношения между Россией и Великобританией осложнились после того, как Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Соединенное королевство не привело никаких доказательств, однако сочло, что одних подозрений достаточно для того, чтобы выдвинуть обвинения, выслать российских дипломатов и запретить официальным лицам посещать ЧМ-2018.

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