Месть за Крым: в МИД РФ объяснили, зачем Украина задержала российское судно «Норд»

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Москва, 29 марта. Москва требует немедленно освободить экипаж российского судна «Норд», задержанного ранее украинскими пограничниками. Об этом заявила сегодня официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат сочла задержание «очередной провокационной выходкой» Украины, а также объяснила, зачем Киев провернул эту «акцию». По ее мнению, это попытка отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, который был сделан крымчанами в марте 2014 года.

«Налицо очередная провокационная выходка Украины. Экипаж осуществлял лов рыбы в строгом соответствии с нормами закона. Мы требуем освобождения экипажа», — заявила дипломат.

Напомним, судно «Норд» остановили 26 марта в территориальных водах Украины. Инцидент произошел в 15 милях от Обиточной косы. На борту корабля находится экипаж из 10 человек.

По мнению Захаровой, применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты. Она подчеркнула, что у российских моряков были все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и работал в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства.

«Мы требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу», — добавила она.

27 марта представители производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая», которому принадлежит судно, заявили, что обратятся в российский МИД, после задержания «Норда».

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