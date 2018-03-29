У России достаточно оборонных ресурсов: в МИД РФ отреагировали на милитаризацию Польши

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Москва, 29 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила о том, что российская сторона обеспокоена прогрессирующей милитаризацией Польши. Об этом сообщил в четверг корреспондент ФАН.

«Официальная Варшава повышает расходы на оборону, прилагает серьезные усилия для военно-технической модернизации национальных вооруженных сил, реформирует систему управления войсками, увеличивает численность войск», — подчеркнула она.

Комментируя решение Варшавы о покупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, Захарова также напомнила о том, что на севере Польши продолжается реализация плана по созданию базы ПРО. Однако у России достаточно оборонных ресурсов.

«Констатируем, что российских оборонных ресурсов достаточно для защиты территории страны», — добавила российский дипломат.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на поставки в страну ЗРК Patriot. В первую партию будут включены 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет.

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