В Киеве объяснили, чем американские Patriot на территории Польши угрожают Украине

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Варшава, 29 марта. Система противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которую польские власти приобретают в США, представляет угрозу для Украины. Об этом заявил киевский телеведущий Вячеслав Пиховшек.

Он подчеркнул, что не является военным экспертом, однако считает, что американская система ПРО Patriot угрожает Украине.

«Насколько я понимаю — это (Patriot — Прим.ред.) радиолокационная станция и ракеты, которые будут что-то сбивать, что летает сверху. Стрелять они будут с территории Польши. А где будет падать то, что они сбивать? Мне было сказано, что это будет падать не на территории Польши», — указал киевский журналист.

Пиховчек сделал выводы, что, скорее всего, сбитые цели будут падать на территории Белоруссии и Украины.

Напомним, накануне сообщалось, что Варшава смогла добиться большой скидки на противоракетные комплексы Patriot.

Ранее военный эксперт объяснил смысл присутствия американских Patriot в Польше.

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