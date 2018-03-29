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В Киеве объяснили, чем американские Patriot на территории Польши угрожают Украине
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    В Киеве объяснили, чем американские Patriot на территории Польши угрожают Украине

    16:04  29 Марта 2018
    3957

    В Киеве объяснили, чем американские Patriot на территории Польши угрожают Украине

    Варшава, 29 марта. Система противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которую польские власти приобретают в США, представляет угрозу для Украины. Об этом заявил киевский телеведущий Вячеслав Пиховшек.

    Он подчеркнул, что не является военным экспертом, однако считает, что американская система ПРО Patriot угрожает Украине.

    «Насколько я понимаю — это (Patriot — Прим.ред.) радиолокационная станция и ракеты, которые будут что-то сбивать, что летает сверху. Стрелять они будут с территории Польши. А где будет падать то, что они сбивать? Мне было сказано, что это будет падать не на территории Польши», — указал киевский журналист.

    Пиховчек сделал выводы, что, скорее всего, сбитые цели будут падать на территории Белоруссии и Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что Варшава смогла добиться большой скидки на противоракетные комплексы Patriot.

    Ранее военный эксперт объяснил смысл присутствия американских Patriot в Польше.

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    Автор: Дана Балан
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    #сша #польша #украина #про сша #patriot
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