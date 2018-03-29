Жириновский призвал отменить в России разводы и алименты

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Москва, 29 марта. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече депутатов Госдумы с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым призвал отменить в России разводы, алименты и разрешить гражданам регистрировать повторный брак без расторжения первого.

«Дать право регистрировать повторный брак без расторжения первого. Речь не о многоженстве. Жить только раздельно. Но это позволит сохранить права и статус членов прежней семьи», — заявил он.

Алименты, по мнению Жириновского, приносят больше вреда, чем пользы, и приводят к новым конфликтам между супругами. Лидер ЛДПР считает, что деньги гражданам может выплачивать государство.

«Отменить алименты. Деньги может выплачивать государство, а алименты часто становятся причиной тяжелых конфликтов между бывшими супругами, это мешает создать им новые семьи», — сказал он.

Ранее Жириновский прокомментировал слухи о том, что он якобы не станет принимать участие в выборах президента России в 2024 году.

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