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Вена против Лондона: Австрия разоблачает британскую игру против России
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    Вена против Лондона: Австрия разоблачает британскую игру против России

    15:51  29 Марта 2018  /обновлено: 15:52  29 Марта 2018
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    Вена против Лондона: Австрия разоблачает британскую игру против России

    Высылку российских дипломатов рядом государств, включая страны-члены ЕС, официальный Лондон оценивает сегодня как «впечатляющую демонстрацию европейского единства», «мощный сигнал Владимиру Путину» и т.д. К Великобритании уже присоединились три с лишним десятка стран, вплоть до Молдавии и Украины, — и все это названо «солидарностью».

    Впечатляющее зрелище, особенно если принять во внимание повод — «дело Скрипаля», по которому до сих пор никаких доказательств британской стороной не представлено. Если не считать закрытой шестистраничной презентации, в которой от имени правительства ее величества перечислены все прошлые, по мнению Терезы Мэй и Ко, эпизоды «зловещей активности России» против «свободного мира».

    Указанные 12 эпизодов, если разбирать каждый из них подробно, могут стать основой для учебного пособия или хрестоматии по ведению «информационных войн» в современных условиях, но здесь — не об этом. И даже не о том, что под флагом «дела Скрипаля» Великобритания, помимо прочего, выставив себя «жертвой российской агрессии» и добиваясь как можно более широкой международной поддержки, стремится «заморозить» переговоры с Евросоюзом по «Брекзиту» и, следовательно, не платить Брюсселю компенсации общей суммой 60 млрд евро.

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    Здесь — о том, что шесть государств, входящих в Европейский Союз, несмотря ни на что, не стали устраивать следом за официальным Лондоном дипломатические «гопанки» под речевку «Кто не выслал — тот москаль!» В число этих полных «ослушников» вошли Австрия, Болгария, Греция, Ирландия, Кипр и Словения.

    И если позиция Ирландии, в общем-то, объяснима историческими причинами — вот уж кто «сыт по горло» британской ложью и коварством; а Болгарии, Греции и Кипра — культурной близостью к России, то австрийский, а вместе с ним, «прицепом», и словенский выбор заслуживает отдельного разговора. Тем более что Вена не просто молча проигнорировала требования Лондона, а вынесла сам факт их существования в публичную плоскость.

    Вена против Лондона: Австрия разоблачает британскую игру против России

    Как сообщила газета Kronen Zeitung, глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о попытках посла Великобритании повлиять на австрийские власти, чтобы те приняли решение о высылке российских дипломатов, но Австрия, как нейтральное государство, руководствуясь необходимостью поддержания диалога с Россией, категорически отказалась от таких мер.

    Из этого заявления следует, по крайней мере, тот факт, что «европейская солидарность» в данном случае не была полностью добровольным и суверенным выбором всех стран, поддержавших демарш Великобритании. Скорее всего, на них оказывалось аналогичное или даже еще большее (все-таки Австрия — далеко не Молдавия или Словакия) давление. Что еще раз подтверждает чрезвычайный интерес «элит» Туманного Альбиона в «наказании» России, а следовательно — и наличие у них «интереса, мотива и возможности» для отравления как агента MИ-6 Сергея Скрипаля, так и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.

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    Заявление госпожи Кнайсль — весьма мощная поддержка России. Наверное, это даже больше того, что могла себе позволить, ничем не рискуя, официальная Вена сегодня. И, если задаться вопросом, почему Австрия не пошла в «общей пробританской струе», то рассуждения насчет газовых хабов и банковского обслуживания финансовых потоков, связанных с Россией, можно отодвинуть на второй план или вообще оставить в стороне.

    В конце концов, Германия заинтересована во всем этом (и во многом другом, связанном с Россией) еще в большей степени, чем Австрия, но, тем не менее, дисциплинированно выслала «по разнарядке» четверку российских дипломатов.

    Вена против Лондона: Австрия разоблачает британскую игру против России

    Конечно, сыграл свою роль тот факт, что к власти в Австрии в декабре 2017 года пришла правоконсервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем, занявшим пост федерального канцлера. Но такие европейские политики, как Виктор Орбан в Венгрии или Милош Земан в Чехии, считаются еще более «пророссийскими» и «антиевропейскими», чем Курц и Кнайсль, но они тоже де-факто поддержали британскую комбинацию против России.

    В данной связи стоит высказать предположение о том, что в австрийском случае произошла не просто «суперпозиция» всех указанных выше моментов, но и вступили в действие куда более глубинные факторы. Австрийские «элиты» слишком хорошо помнят, кто, когда и как лишил их имперского статуса по итогам Первой мировой войны. Кроме того, они, будучи католическими и одновременно тесно связанными со Швейцарией, сейчас активно нацелены на то, чтобы восстановить свое влияние — как минимум, в Восточной Европе — через проект «Троеморья», кстати, активно поддержанный действующим 45-м президентом США Дональдом Трампом.

    Поэтому следует сделать вывод о том, что в результате «дела Скрипаля» реальные политические карты современной Европы оказались полностью вскрыты. А уж о том, кому это выгодно и кому понадобилось, чтобы это произошло именно сейчас, можно будет судить по дальнейшему развитию событий.

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    Автор: Александр Маслов
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    #великобритания #австрия #трамп #мэй #курц #дело скрипаля #высылка дипломатов
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