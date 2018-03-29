Украина отказалась выдавать распространявшего слухи о жертвах в Кемерово пранкера Вольнова

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Киев, 29 марта. Киев не выдаст Москве пранкера Евгения Вольнова, который распространял фейковые сообщения о числе погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

«Украина своих граждан не выдает», — приводят слова Гитлянской украинские СМИ.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против пранкера Вольнова (настоящее имя — Никита Кувинков) по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

По версии следствия, Вольнов публично распространял недостоверную информацию о числе жертв пожара в Кемерово. Таким образом он осознанно вводил в заблуждение родственников пострадавших и погибших в ТЦ «Зимняя вишня», чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

В тот же день суд Москвы санкционировал заочный арест Вольнова.

Напомним, что при пожаре в Кемерово погибло 64 человека. По версии Вольнова, власти якобы «замалчивали» информацию о 300 трупов.

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