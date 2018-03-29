Увеличение численности войск США в Афганистане насмешило МИД РФ

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Москва, 29 марта. Масштабы роста численности американской группировки в Афганистане смехотворны, как показывает история, Вашингтон не смог добиться успеха на территории страны гораздо большими силами.

Таким мнением поделился специальный представитель президента России Владимира Путина по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«Увеличения на три-пять тысяч человек просто смехотворны. При Бараке Обаме только американцев было 97 тысяч человек, плюс 50 тысяч союзников и партнеров. И это не помогло», — отметил Кабулов.

По его мнению, тот факт, что создать самодостаточные вооруженные силы в Афганистане не удалось за почти 20 лет, показывает, насколько несерьезны нынешние изменения численности американской группировки.

Напомним, ранее Кабулов заявил, что США находятся в Афганистане, чтобы влиять на соседние страны, в числе которых Россия, Иран и Китай. При этом Вашингтон делает все возможное для дестабилизации ситуации в регионе.

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