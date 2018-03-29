Сирия сегодня: в Восточной Гуте завершается КТО, Москва опасается, что США могут закрепиться в САР

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Сирия, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о завершении контртеррористической операции в Восточной Гуте. Москву тревожат планы США закрепить свое военное присутствие в Сирии. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

В Восточной Гуте завершается КТО

Контртеррористическая операция в Восточной Гуте Дамаска подходит к концу, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Завершается контртеррористическая операция в Восточной Гуте», — отметила она.

Мария Захарова также отметила, что под контролем боевиков остается лишь город Дума, где большая часть мирного населения смогла выйти по гуманитарному коридору.

Напомним, с начала действия гумпауз Восточную Гуту покинули 135 тысяч человек. Из Думы за последние сутки вышли более 1,6 тысячи мирных жителей. Всего с 28 февраля из этого населенного пункта организован выход почти 27,5 тысячи человек.

МИД надеется на помощь ООН

Власти Российской Федерации рассчитывают на то, что ООН продолжит оказывать помощь жителям Восточной Гуты даже после ее зачистки от террористов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что ооновские структуры, которые буквально рвались на помощь людям в Восточную Гуту, пока она находилась под контролем бандитов и террористов, продолжат с тем же энтузиазмом оказывать гуманитарное содействие пострадавшему населению этого пригорода сирийской столицы и после его освобождения», — отметила дипломат.

Москву беспокоят планы США

Москву тревожат планы США по закреплению их военного присутствия в сирийском Эт-Танфе, где расположена военная база Соединенных Штатов, заявила Мария Захарова.

«По-прежнему тревожат сообщения о том, что США и их союзники закрепляют свое незаконное военное присутствие на территории суверенной Сирии. В частности, в произвольно установленную американцами зону вокруг населенного пункта Эт-Танф на юго-востоке страны прибывает тяжелая техника», — подчеркнула она.

Напомним, в гарнизоне Эт-Танф расположена одна из военных баз США. Там американские инструкторы проводят обучение и оснащение отрядов так называемой вооруженной оппозиции САР. Лагерь беженцев Рукбан расположен в «зоне безопасности» рядом с американской военной базой.

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