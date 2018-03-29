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«Фейк мирового уровня»: Захарова прокомментировала циничный ответ Лондона Москве по делу Скрипаля
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    «Фейк мирового уровня»: Захарова прокомментировала циничный ответ Лондона Москве по делу Скрипаля

    15:34  29 Марта 2018
    761

    «Фейк мирового уровня»: Захарова прокомментировала циничный ответ Лондона Москве по делу Скрипаля

    Москва, 29 марта. Заявляя о неких представленных на брифинге «бесспорных доказательствах» того, что Россия якобы причастна к «делу Скрипаля», Британия создает фейк мирового уровня, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, в настоящее время Лондон приступил к распространению информации о том, что такие доказательства якобы были предоставлены во время закрытого брифинга в Москве.

    «Теперь началось распространение информации о том, что бесспорные доказательства были предоставлены на этом брифинге. Это фейк мирового уровня», — сказала Захарова.

    «Фейк мирового уровня»: Захарова прокомментировала циничный ответ Лондона Москве по делу Скрипаля

    Она подчеркнула, что в настоящее время «во всю работает пропагандистская машина». Захарова отметила, что «эксперты», спонсируемые США, уже заявляют об отсутствии необходимости искать доказательства «причастности» РФ к отравлению Скрипаля, поскольку «и так все понятно».

    «Вчера один эксперт задался вопросом: «Зачем вообще нужны доказательства? Столько стран поддержали Британию», — отметила официальный представитель российского МИД.

    «Фейк мирового уровня»: Захарова прокомментировала циничный ответ Лондона Москве по делу Скрипаля

    Захарова также выразила «благодарность» британским коллегам, которые ранее цинично отреагировали в Twitter на заявление российской стороны о том, что, выдвигая голословные обвинения в адрес Москвы, британские власти пренебрегают всеми нормами международного права, этики и здравого смысла.

    «Британский МИД поблагодарил нас в Твиттер.  Это крайней степени цинизм! А мы вас благодарим, британский МИД, за то, что вы признали, что вы именно эти материалы раздавали (на брифинге – прим. ФАН),  вы признались, что именно это и есть та «доказательная база»,  о которой говорил посол», — резюмировала Захарова.

    Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на закрытом брифинге в Москве сотрудники посольства Великобритании представили иностранным послам презентацию из шести слайдов, больше напоминающую детские картинки. В качестве «доказательств» в презентации были перечислены те же голословные тезисы, которые ранее огласила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

    Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

    Основываясь на этом, Лондон заявил, что Москва якобы причастна к инциденту. В МИД РФ не раз подчеркивали голословность таких обвинений, отмечая, что британская сторона не идет навстречу российским коллегам в сотрудничестве по делу Скрипаля.

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    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #захарова #мид рф #скрипаль
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