Самолет компании «Россия» переехал ногу сотруднику лондонского аэропорта

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Лондон, 29 марта. В лондонской воздушной гавани «Гатвик» (Gatwick Airport) пассажирский лайнер авиационной компании «Россия» травмировал сотрудника наземной службы. Об этом в четверг пишет издание Evening Standart.

Ground crew member 'struck by plane' at Gatwick Airport https://t.co/Eh0XjiqyDO — Evening Standard (@standardnews) March 28, 2018

Инцидент случился в минувшую среду, 28 марта. На размещенных в социальных сетях фото видно, что воздушное судно стоит в окружении полицейских автомобилей, карет скорой помощи и пожарной службы.

Согласно официальным данным, сотрудник аэропорта получил серьезную травму нижней конечности и был госпитализирован в одно из медицинских учреждений британской столицы воздушным транспортом.

По словам одного из пассажиров, самолет, следовавший рейсом Лондон — Санкт-Петербург, проехал по ноге сотрудника наземной службы во время взлета.

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