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«Джонсону сюрприз»: Захарова ответила на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года
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    «Джонсону сюрприз»: Захарова ответила на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года

    15:33  29 Марта 2018  /обновлено: 15:34  29 Марта 2018
    2005

    «Джонсону сюрприз»: Захарова ответила на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года

    Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону о том, что на Олимпиаду 1936 года, которая происходила в Третьем Рейхе, поехали первые лица Соединенного королевства.

    Об этом она сказала, комментируя недавнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Джонсон не поедет в Россию на Чемпиона мира по футболу, а также слова самого Джонсона, который сравнил ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936.

    «Борису Джонсону сюрприз. Тереза Мэй заявила что на ЧМ не приедут официальные лица. Джонсон согласился, что ЧМ можно сравнить с ОИ 1936 года. Господин Джонсон,  вы о чем?» — отметила Захарова.

    Она подчеркнула, что организация Олимпийских игр в Германии была высоко отмечена в МОК, а на сами соревнования приехало множество официальных лиц Великобритании, среди которых оказались лорд Ливерсток, капитан Эван Хантер, лорд Абердэр, лорд Беркли.

    «Эти лица были на стадионе,  активно общались с местным официозом на Играх. В отличие от дипломатов,  которые были обязаны там находиться,  упомянутые члены истеблишмента по своему желанию поехали к Гитлеру. Джонсон, вы не находите постыдным участие такого количества функционеров в открытии Игр?», — обратилась Захарова в главе британского МИД.

    При этом она подчеркнула, что Германия в 1936 году уже была «отравлена нацизмом», а Советский Союз проигнорировал эту Олимпиаду.

    Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ряд официальных лиц страны, включая Бориса Джонсона, не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Она также начала призывать ФИФА провести мировое первенство в Лондоне. Это связано с обострением российско-британских отношений на фоне дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого неизвестные отравили в британском Солсбери вместе со своей дочерью. Несмотря на отсутствие улик, Великобритания сразу же возложила ответственность на Россию, хотя Москва сразу же опровергла свою причастность к инциденту и заявила, что не производит отравляющий газ, от которого пострадали Скрипали.

     

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    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #захарова #джонсон #чм-2018 #дело скрипаля
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