«Джонсону сюрприз»: Захарова ответила на сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой 1936 года

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Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону о том, что на Олимпиаду 1936 года, которая происходила в Третьем Рейхе, поехали первые лица Соединенного королевства.

Об этом она сказала, комментируя недавнее заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что Джонсон не поедет в Россию на Чемпиона мира по футболу, а также слова самого Джонсона, который сравнил ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936.

«Борису Джонсону сюрприз. Тереза Мэй заявила что на ЧМ не приедут официальные лица. Джонсон согласился, что ЧМ можно сравнить с ОИ 1936 года. Господин Джонсон, вы о чем?» — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что организация Олимпийских игр в Германии была высоко отмечена в МОК, а на сами соревнования приехало множество официальных лиц Великобритании, среди которых оказались лорд Ливерсток, капитан Эван Хантер, лорд Абердэр, лорд Беркли.

«Эти лица были на стадионе, активно общались с местным официозом на Играх. В отличие от дипломатов, которые были обязаны там находиться, упомянутые члены истеблишмента по своему желанию поехали к Гитлеру. Джонсон, вы не находите постыдным участие такого количества функционеров в открытии Игр?», — обратилась Захарова в главе британского МИД.

При этом она подчеркнула, что Германия в 1936 году уже была «отравлена нацизмом», а Советский Союз проигнорировал эту Олимпиаду.

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ряд официальных лиц страны, включая Бориса Джонсона, не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Она также начала призывать ФИФА провести мировое первенство в Лондоне. Это связано с обострением российско-британских отношений на фоне дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого неизвестные отравили в британском Солсбери вместе со своей дочерью. Несмотря на отсутствие улик, Великобритания сразу же возложила ответственность на Россию, хотя Москва сразу же опровергла свою причастность к инциденту и заявила, что не производит отравляющий газ, от которого пострадали Скрипали.

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