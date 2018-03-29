Не все сюрпризы сразу: Захарова рассказала об ответе России на высылку дипломатов

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Москва, 29 марта. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ходе брифинга ответила на вопрос, какой может быть ответ со стороны России на высылку дипломатов из-за дела отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

По ее словам, РФ в ближайшее время объявит об ответных мерах в отношении западных стран.

«Давайте не фокусироваться на том материале, из чего будут сделаны эти меры: зеркальные или еще какие-то. Они будут адекватные. Они сейчас прорабатываются, и я думаю, что в ближайшее время они будут объявлены. Не все сюрпризы сразу», — подчеркнула Захарова.

Напомним, Соединенные Штаты, Канада и уже около 20 европейских государств объявили о высылке более чем ста российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». В общей сложности в Россию вернулись более 100 сотрудников дипломатических ведомств.

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