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«Мы взламывали Бундестаг лишь однажды»: Захарова иронично ответила на обвинения Запада
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    «Мы взламывали Бундестаг лишь однажды»: Захарова иронично ответила на обвинения Запада

    15:52  29 Марта 2018
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    «Мы взламывали Бундестаг лишь однажды»: Захарова иронично ответила на обвинения Запада

    Москва, 29 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала презентацию из шести слайдов по делу об отравлении военного разведчика Сергея Скрипаля, которую сотрудники посольства Великобритании продемонстрировали иностранным послам на закрытом брифинге в Москве в четверг, 29 марта. Также российский дипломат иронично ответила на другие обвинения против РФ, о которых заявляет Запад. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

    Мария Захарова добавила, что в презентации представлены все те же обвинения, которые при этом не имеют никаких оснований. РФ были предъявлены восемь фактов «российской государственной агрессии» 14 марта, а на закрытом брифинге в Москве уже 12.

    Также российский дипломат напомнила, что 14 марта Россию обвиняли в том, что наша страна не уважает территориальную целостность Грузии, а уже сейчас предъявляют обвинения в агрессии по отношению к Грузии.

    «Мы взламывали Бундестаг лишь однажды. В 1945. Освобождая Берлин от нацистской чумы», — подчеркнула Мария Захарова.

    Отметим, что Россия не была допущена на брифинг, который проходил в посольстве Великобритании.

    Ранее сообщалось, Мария Захарова сравнила презентацию Великобритании из шести слайдов по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с детскими картинкам.

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    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #великобритания #мария захарова #россиия #скрипаль
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