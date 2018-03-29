Пушков объяснил, почему Израиль не стал высылать российских дипломатов

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Москва, 29 марта. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал вполне объяснимым и справедливым решение Израиля не высылать российских депутатов вслед за некоторыми европейскими странами и США.

В Twitter сенатор напомнил, что у Израиля есть более важные дела, чем присоединяться к «огульным обвинениям», основывающимся на «невнятных доказательствах».

«Израиль не стал высылать российских дипломатов, справедливо решив, что у него есть более важные задачи, чем присоединение к огульным обвинениям России на основе невнятных доказательств…» — отметил Пушков.

Израиль не стал высылать российских дипломатов, справедливо решив, что у него есть более важные задачи, чем присоединение к огульным обвинениям России на основе невнятных доказательств. Тем более, что от Лондона на Ближнем Востоке давно уже мало что зависит, а от России зависит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 29, 2018

Сенатор также напомнил, что, в отличие от Лондона, от которого мало что зависит на Ближнем Востоке, Москва является важным участником урегулирования в регионе, что также могло повлиять на решение Израиля.

Напомним, ранее стало известно, что Тель-Авив отверг попытки Лондона убедить израильскую сторону в необходимости присоединиться к осуждению России и недружественным шагам по отношению к Москве в связи с так называемым «делом Скрипаля».

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