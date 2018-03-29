Сирия: боевики из Думы заявили о готовности покинуть Восточную Гуту

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Дамаск, 29 марта. Боевики незаконной вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам», удерживающие город Дума в Восточной Гуте, обратились к представителям российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии с просьбой предоставить им коридор для выхода в Восточный Каламун или провинцию Даръа. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

По данным источника, боевики «Джейш аль-Ислам» отказываются от транспортировки в провинцию Идлиб из-за вражды с поддерживаемыми Турцией вооруженными группировками, которые находятся на севере Сирии.

Накануне сирийская армия выдвинула ультиматум боевикам «Джейш аль-Ислам» с требованием добровольно покинуть Думу. Если боевики откажутся сдать город, сирийская армия начнет операцию по освобождению Думы.

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