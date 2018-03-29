Парламент Сербии эвакуировали из-за угрозы человека с гранатой

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Белград, 29 марта. Неизвестный пришел к Народной скупщине - парламенту Сербии в Белграде - и пригрозил устроить взрыв, продемонстрировав принесенную с собой гранату. В настоящее время проводится эвакуация парламента, к зданию едет сербская полиция.

Требования проникшего в парламент террориста на данный момент неизвестны. Он знал позицию перед зданием и угрожает устроить взрыв. Территория вокруг парламента оцеплена, сообщает ТАСС, сотрудники полиции ведут переговоры с мужчиной.

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