Они бы еще «Пересвет» подтянули: эксперт назвал бредом «лазерную атаку» военных ДНР на ВСУ

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Украинская погранслужба сообщает, что военнослужащие армии Новороссии атаковали ВСУ при помощи запрещенного лазерного оружия. Применение спецсредства якобы было зафиксировано в районе контрольного поста «Марьинка» в Донецкой области.

«Несколько дней назад один из пограничников во время несения службы на контрольном посту «Марьинка», осуществляя наблюдение через оптические приборы за участком ответственности, был ослеплен лучом»,— говорится в сообщении ГПСУ.

По данным ведомства, «установленный медицинский диагноз (ожог сетчатки глаз — прим. ред.) и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности». В погранслужбе их уже окрестили ослепляющими лазерами.

В настоящее время пострадавший украинский военный госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр ГПСУ для специализированного лечения. При этом в Госпогранслужбе заявляют, что это уже не первый подобный случай. Так, в июле 2016 года в том же месте и при аналогичных обстоятельствах ожог сетчатки глаз получили трое военных Краматорского пограничного отряда.

«Да это бред, это однозначно не было лазерное оружие. Скорее всего, пограничник был ослеплен простой лазерной указкой большой мощности, точно так же, как в свое время ослеплялись пилоты гражданской авиации. Однако для Киева это очередная возможность выставить Россию не в лучшем свете и саму ситуацию преподнести как испытания каких-то секретных разработок. Они бы еще «Пересвет» подтянули, хотя я не исключаю, что чуть позже такие новости появятся», — заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Военный аналитик отметил, что ГПСУ, как, впрочем, и другие ведомства Украины, не предоставила никаких доказательств случившегося. Нет ни снимков полученных «ранений» у пограничника, ни документов расследования.

«Пока мы видим только ничем не доказанные сообщения в СМИ. Может, он сам (пострадавший пограничник) игрался с указкой, примотав ее к личному оружию и представляя себя доблестным бойцом американского спецподразделения. И в какой-то момент просто ослепил себя. А может, ослепления и не было вовсе — ну зачем нужны мощные лазеры на линии фронта, когда там есть все средства огневого поражения, начиная от стрелкового оружия, заканчивая станковыми гранатометами и РСЗО?» — задается логичным вопросом эксперт.

Напомним, во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил новое вооружение России. Среди разработок были представлены, в частности, ракетный комплекс «Авангард», планирующий боевой блок которого способен перемещаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью в 20 Махов (приблизительно 24739 км/ч — прим. ФАН) и успешно маневрировать, что делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО. Помимо этого, глава государства рассказал о новой гиперзвуковой ракете «Кинжал», ракетном комплексе стратегического назначения «Сармат», боевом лазерном комплексе «Пересвет», беспилотной субмарине «Посейдон» и ядерной крылатой ракете с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Последняя также имеет практически неограниченную дальность полета.

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