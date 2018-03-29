СК РФ и МЧС озвучили разные версии трагедии в Кемерово

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Москва, 29 марта. Специалисты Следственного комитета РФ и министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) не сошлись в версии причины пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Ведомства называют разные версии случившегося.

Так, пожарные придерживаются версии, что кто-то занес открытый огонь в центр. Соответствующая версия основывается на заключении экспертов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Кемеровской области».

В свою очередь, следователи уверены в коротком замыкании в проводке и считают ответственными сотрудников комплекса, которые уже арестованы.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» произошел 25 марта. Трагедия унесла жизни 64 человек. На данный момент расследование СК РФ показало, что причинами столь трагичных последствий пожара стали преступная халатность и нарушение элементарных правил безопасности при эксплуатации противопожарной системы торгового центра: пожарные выходы были закрыты, в здании не хватало огнетушителей. Кроме того, один из охранников ТЦ выключил сработавшую систему пожарной сигнализации после возгорания.

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