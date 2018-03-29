Появилось новое жуткое видео из сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. Телеканал РЕН ТВ опубликовал новый жуткий видеоролик из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». Представители СМИ пустили внутрь здания, в котором произошла страшная трагедия.

На кадрах видно, что пожар в «Зимней вишне» практически все уничтожил: кровля в большинстве мест просела. На третьем этаже торгового центра, где находился мебельный салон, из-за высокой температуры свернуло большие металлические балки. Эскалатор с третьего этажа рухнул на первый.

Сажей непонятной жирной консистенции покрыты все конструкции, потолки и стены.

В настоящее время в здании работают сотрудники Следственного комитета России. Разбор завалов окончен, однако эти обгоревшие этажи на видео все равно внушают страх.

Напомним, в результате страшного пожара в торговом центре, по последним данным, погибли 64 человека.

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