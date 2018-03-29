МЧС нашли очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» между этажами — СМИ

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Кемерово, 29 марта. Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы в печально известном ТЦ «Зимняя вишня» показали, что возгорание произошло в полости между этажами. В этом месте проходил силовой кабель, сообщает источник РБК в ГУ МЧС Кемеровской области.

Отмечается также, что очаг термического воздействия находился между третьим и четвертым этажами.

«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — пояснили в региональном управлении МЧС.

В данный момент к экспертизе привлечены около 100 предметов, имеющих отношение к делу о пожаре в «Зимней вишне». Есть информация, что всего проводится 26 экспертиз. В частности, эксперты осматривают останки поролоновых шариков из сухого бассейна, фрагменты внутренней отделки, элементы утеплителя.

Есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют государственным стандартам РФ.

Напомним, что пожар в кемеровской «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибло 64 человека, более 60 пострадали.

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