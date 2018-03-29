США предлагают России пожать отрубленную руку — политолог

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Москва, 29 марта. США пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре, предлагая России пожать отрубленную руку. Так политолог Сергей Судаков прокомментировал заявление посла США в РФ Джона Хантсмана, не исключившего возможности ареста российских активов за океаном в связи с так называемым «делом Скрипаля».

«Трамп говорит о стремлении к нормализации отношений с Российской Федерацией, при этом закрывает наше консульство в Сиэтле, высылает 60 дипломатов и полагает, что это абсолютно нормальная практика. То же самое говорит Хантсман…» — отметил Судаков в интервью RT.

По его словам, российская сторона не имеет иллюзий относительно отношений с Вашингтоном.

«Мы давно перестали быть партнерами с США, перестали быть даже заклятыми друзьями», — отметил член-корреспондент Академии военных наук.

Иллюстрируя политику Вашингтона, политолог заявил, что США фактически предлагают России пожать уже отрубленную руку.

Напомним, ранее американский дипломатический представитель в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в Соединенных Штатах. Впоследствии он при этом заявил, что двери диалога между Москвой и Вашингтоном, оказывается, отрыты.

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