Захарова рассказала о главной теме будущей встречи Лаврова и де Мистуры

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Москва, 29 марта. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг в ходе встречи обсудят налаживание работы конституционной комиссии САР. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, Лавров и де Мистура обсудят весь комплекс вопросов восстановления мира и стабильности в Сирии, в том числе вопроса налаживания работы конституционного комитета в соответствии с решениями конгресса сирийского национального диалога.

Ранее де Мистура заявил, что урегулирование в Сирийской республике несет в себе большой потенциал для сотрудничества России и США. По его словам, мягкое долгосрочное разделение Сирии станет катастрофой для всего региона.

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