Сирия: правительственные войска отбили атаку террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре

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Дамаск, 29 марта. Боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) атаковали позиции Вооруженных сил Сирии в районе города Меядин на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

Террористы попытались прорвать линию обороны сирийской армии на юго-западной окраине Меядина, воспользовавшись плохими погодными условиями. Однако правительственные войска отбили атаку боевиков, в результате которой были уничтожены несколько десятков террористов.

По данным агентства, в ближайшее время боевики ИГ планируют возобновить атаки на юго-западе Меядина, поскольку плохие погодные условия препятствуют использованию военной авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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