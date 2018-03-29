В нашей армии будут служить даже идиоты!: Киев «ужесточил» правила призыва в ВСУ

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В рамках стартующей первого апреля весенней призывной кампании Минобороны Украины объявило о намерении «самым кардинальным образом решить проблему уклонизма» и направить для прохождения военной службы рекордное количество граждан.

В списках потенциальных защитников интересов Украины, помимо десятков тысяч не достигших 27-летнего возраста молодых украинцев, оказались тысячи офицеров запаса и «лиц, ранее не служивших в украинских вооруженных силах по состоянию здоровья». Представителям военкоматов на местах предоставлены исключительные полномочия, в том числе право врываться в частные владения и на территории закрытых предприятий. Фактически военкоматам позволили всеми доступными методами шантажировать родных и близких упомянутых призывников. Подобные меры кабмин Украины объясняет «серьезностью положения в Донбассе». Сложившуюся ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Повестка с требованием в кратчайшие сроки явиться в местный военный комиссариат для прохождения медкомиссии и последующей воинской службы, присланная накануне сорокапятилетнему жителю Черниговской области Сергею П., вызвала крайнее удивление его престарелой матери и соседей. Все дело в том, что Сергей страдает тяжелым психическим заболеванием, является инвалидом детства и в целом за свои поступки отвечать не может. Выслушав этот довод, принесший упомянутую повестку добровольный помощник военкома, а по совместительству — активист националистической группировки, заявил буквально следующее: «Сейчас идет война с москалями, поэтому в нашей армии обязаны и будут служить даже идиоты!». И напоследок он пригрозил Сергею и его матери судебным преследованием — на случай, если «призывник» вздумает скрыться.

Еще один показательный случай произошел в соседней Сумской области, где те же «добровольные помощники» явно перестарались и, погрузив в машину инвалида-колясочника, доставили его в расположение воинской части, где добивались признания его «симуляции».

В украинском оборонном ведомстве такие случаи называют «досадными недоразумениями» и как-то уж слишком издевательски просят отнестись к этой данности «с пониманием». Согласно официальной информации, права на отсрочку или «бронь», помимо прочих, автоматически лишаются многодетные отцы, аспиранты вузов, а также студенты, на момент объявления призыва обучающиеся за рубежом.

«В Донбассе ведутся боевые действия, там каждый день гибнут наши солдаты и офицеры, — заявил министр обороны Украины Степан Полторак. — Поистине кощунственным выглядит веселье молодежи в ночных клубах и кафе на мирной территории. Служить должны все, кто попадает под соответствующую категорию призывников. Да, мы ужесточили правила призыва в вооруженные силы, но это ужесточение объясняется необходимостью повысить обороноспособность нашего государства».

Слово «ужесточение» в данном контексте имеет законодательное подтверждение. Так, отныне сотрудники военкоматов в присутствии полицейских или «добровольцев» полувоенизированной организации «Национальные дружины» (НД) получили право в поисках «уклонистов» осуществлять рейды по так называемым «увеселительным заведениям», включая кинотеатры, рестораны и ТРЦ. В отдельных случаях «дружинники» оставляют за собой право проникать на охраняемые объекты и совершать облавы на работников заводов, фабрик и даже научных центров.

«Для нас есть одно основание — закон о воинской службе: защищать родину от врагов-москалей обязан каждый, кто имеет руки и ноги, — сказал корреспонденту ФАН активист НД Максим Осташ. — Сейчас не время прятаться. Кто хочет избежать почетного права отстаивать интересы Украины, рано или поздно окажется за решеткой».

Справедливости ради следует отметить, что у новых правил призыва появились и свои ярые противники. Например, менеджер крупного предприятия в Киевской области не только не пустил на территорию возглавляемого им склада военный патруль, но и пригрозил устроить «второй Донбасс под Киевом» в том случае, если его заместителя в принудительном порядке доставят на призывной пункт. Под угрозой применения оружия сотрудниками военизированной охраны предприятия незваные гости были вынуждены ретироваться.

«С подачи Петра Порошенко украинская пропаганда заявляет о том, что ни один призывник без его собственного желания на передовую в Донбассе не попадет, но это не так, — говорит в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей юрист Андрей Евдокименко. — Результаты предыдущих призывных кампаний показали, что в зоне боевых действий могут оказаться как двадцатилетний студент, так и пятидесятилетний инженер. Людей попросту запугивают, в то время как глава государства с экрана ТВ и в радиоэфире вещает о «священном долге». Впрочем, большинство украинцев в эти мантры президента уже не верит».

Как бы там ни было, а Минобороны Украины клятвенно пообещало гаранту Конституции провести очередной призыв в ВСУ «на самом высоком уровне». Кто еще будет служить в украинской армии, станет известно уже в ближайшее время.

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