Дочь Анофриева рассказала, где похоронят артиста

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Москва, 29 марта. Ушедший из жизни накануне народный артист России Олег Анофриев будет похоронен на Аксиньинском кладбище в Московской области. Об этом в четверг рассказала дочь артиста Мария Анофриева.

По ее словам, в настоящее время родственники выбирают участок на кладбище. Она уточнила, что Анофриев завещал похоронить его рядом с домом – в Одинцовском районе Московской области, передает ТАСС.

Мария Анофриева уточнила, что 30 марта до похорон прощание с артистом пройдет в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента. Оно начнется в 10.00 утра.

Напомним, российский актер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался в среду в Москве на 88-м году жизни.

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