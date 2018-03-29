Путин призвал работать над модернизацией НПЗ

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Москва, 29 марта. Президент РФ Владимир Путин призвал работать над модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. Об этом глава государства заявил на встрече с министром энергетики Александром Новаком.

В ходе встречи Новак отметил, что модернизация продолжается. Глава государства в ответ подчеркнул, что некоторым предприятиям еще есть еще над чем работать.

«Там по некоторым компаниям есть еще над чем работать. Нужно на это обратить внимание», — заявил Путин.

По словам Новака, с нефтепереработкой складывается непростая ситуация в связи со значительным падением цен с 2014 года, в результате чего годовой объем инвестиций снизился с 250 до 150 млрд рублей в год.

«Мы сейчас разрабатываем меры поддержки по вашему поручению по обращениям компаний, которые позволят стимулировать нефтепереработку. Еще осталось модернизировать 49 установок», — сообщил Новак.

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