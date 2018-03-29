ЛНР: колонна украинской военной техники прибыла в Донбасс

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Луганск, 29 марта. Колонна тяжелого вооружения и техники украинских военных прибыла в населенный пункт Рубежное в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Двадцать четвертого марта в зону проведения АТО в район населенного пункта Рубежное прибыла колонна техники, состоящая из 18 единиц 2С3 «Акация», десяти единиц командно-штабных машин и до 20 единиц автомобильной техники», — сказал Марочко.

Кроме того, ЛНР зафиксировала прибытие эшелона с инженерной техникой. В частности, с понтонно-мостовыми переправами. Есть версия, что подразделение прибыло для наведения переправ через реку Северский Донец, считает Марочко.

Напомним, что контактная группа согласовала режим перемирия в Донбассе с 30 марта.

Ранее сообщалось, что колонна МЧС РФ с гуманитарной помощью пересекла границу. Часть колонны прибыла на пункт пропуска «Донецк», другая – на пункт пропуска «Матвеев Курган».

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