Россия надеется, что ООН окажет помощь Восточной Гуте после освобождения от боевиков

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Москва, 29 марта. Россия надеется, что ООН окажет помощь в сирийской Восточной Гуте после того, как регион будет окончательно освобожден от боевиков. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы рассчитываем, что ооновские структуры, которые буквально рвались на помощь людям в Восточную Гуту, пока она находилась под контролем бандитов и террористов, продолжат с тем же энтузиазмом оказывать гуманитарное содействие населению и после ее освобождения», — отметила она.

По словам Захаровой, ситуация в пригороде Дамаска остается очень тяжелой. Кроме того, Россию беспокоит укрепление позиций американских войск, незаконно находящихся в Сирии.

Напомним, что специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии неоднократно заявляли о том, что засевшие в Восточной Гуте боевики, которых защищают США, регулярно обстреливают жилые кварталы Дамаска и гуманитарные коридоры, по котором эвакуируют беженцев.

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