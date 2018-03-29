Отдать честь родине или стать образованным: КС решит судьбу студентов, получивших повестку

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Конституционный суд РФ в четверг на открытом заседании рассмотрел два обращения о проверке конституционности положений подпункта «О воинской обязанности и военной службе». Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы студента архитектурно-строительного факультета Павла Спиридонова, запрос Бугульминского городского суда Республики Татарстан, также исследующий материалы дела, но другого студента, дважды воспользовавшегося правом отсрочки.

Жажда знаний

Отсрочку от призыва на военную службу 24-летний Павел Спиридонов получил дважды. Впервые он воспользовался этой возможностью, когда еще учился в школе. В 2012 году, когда он перешел в выпускной класс средней школы и получил статус призывника, поскольку молодому человеку исполнилось 18 лет.

Второй раз к праву отсрочки молодой человек прибегнул, когда учился на очной форме обучения на бакалавра в Мордовском госуниверситете. Окончив в 2016 году с отличием высшее учебное заведение, Павел вместе с дипломом вновь получил повестку. Срочная служба в армии не входила в планы молодого человека, который подал документы на поступление в магистратуру того же университета. Спиридонов вновь обратился за отсрочкой, но получил отказ.

«Суды признали, что отсрочка от призыва может быть предоставлена лишь два раза, и заявитель эти льготы уже исчерпал», — говорится в жалобе заявителя.

Аналогичное дело рассматривает Бугульминский городской суд Татарстана, исследуя обращение 25-летнего Романа Халикова, магистра первого года обучения Казанского федерального университета. Заявитель также исчерпал предоставленные ему отсрочки от призыва на военную службу, начав реализовывать свое право на них еще в школе.

Отметим, что в своих обращениях в Конституционный суд (КС) заявители указывают, что прием детей в первый класс школы осуществляется по достижении ими семи или восьми лет.

«Совершеннолетие учеников постарше наступает до окончания школы, что влечет предоставление отсрочки для получения среднего общего образования. Одновременно это лишает их возможности после получения высшего образования по программе бакалавриата продолжить обучение в магистратуре, — говорится в позиции суда. — При этом законодательство об образовании и Конституция РФ гарантируют право на непрерывное образование. Таким образом, нарушаются конституционные принципы обеспечения равенства прав и свобод, а также реализации права на образование в течение всей жизни.

Заявители полагают, что оспариваемое законоположение не соответствует статье 19 (части 1 и 2) «о равенстве всех перед законом и судом», а также статье 43 (части 1 и 3) — «Каждый имеет право на образование» Конституции РФ.

Служба в армии для всех

По мнению полномочного представителя правительства Российской Федерации Михаила Борщевского, Конституционный суд неоднократно рассматривал подобные вопросы и занял четкую позицию. Отсрочка предоставляется только один раз, однако федеральный закон №53-ФЗ предусматривает несколько случаев, когда этим правом можно воспользоваться несколько раз.

«Законодатель в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, укомплектования вооруженных сил российской федерации путем призыва на военную службу вправе установить различный порядок исполнения воинской обязанности для подлежащих призыву граждан, обучающихся в высших учебных заведениях», — заявил Борщевский судьям КС подчеркнув, что отсрочка не является освобождением от военной службы по призыву.

Поскольку молодые люди воспользовались отсрочкой, когда учились в школе, прибегнуть к этому праву еще раз можно было единожды.

«Утверждения заявителей о нарушении оспариваемой нормы конституционного принципа равенства не представляются обоснованными», — сказал спикер.

Михаил Барщевский предложил рассмотреть возможность, если суд пойдет навстречу студентам. Согласно закону, все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет обязаны отдать долг стране и пройти срочную годовую службу. На бакалавриате студенты учатся четыре года, затем два года в магистратуре и три в аспирантуре. Выходит, к моменту выпуска молодые люди достигают возраста «непризыва». Возникает вопрос: «Когда же они отдадут долг Родине?» Перед молодыми людьми есть выбор, для этого была создана форма альтернативной службы.

По словам Барщевского, конституция гарантирует право на образование, но, согласно ей, гражданин обязан пройти службу в армии. Однако он может воспользоваться своим правом пройти альтернативную службу, как позволяет закон

Со мнением спикера согласились и в Генпрокуратуре. Как рассказала полномочный представитель генерального прокурора в КС Татьяна Васильева, если гражданин взял две отсрочки, но не закончил вуз с первого раза, а потом восстановился, то обязан идти в армию. Потому, что отсрочка больше не действует.

В своем решении Генпрокуратура также указывает на то, что продолжать обучение любой желающий сможет сразу как только «уволится с военной службы». Таким образом, никаких нарушений прав граждан не выявлено.

«Оспариваемое положение имеет обязательный характер в отношении всех граждан, на которых распространяется. Следовательно, не противоречит статьям Конституции», — заключила спикер.

Отметим, схожего мнения придерживаются и в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстрою. «Защита отечества — долг и обязанность гражданина Российской Федерации», сказал председатель комитета, полномочный представитель СФ в КС Андрей Клишас.

Суд удалился для вынесения решения.

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