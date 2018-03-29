«Когда перепутано все»: Захарова рассказала об ответах Великобритании по делу Скрипаля

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Москва, 29 марта. Некоторые ответы, которые российская сторона получает от представителей Великобритании по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, очень путаные. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«На большинство документов они вообще не отвечают. Вторая форма – это такие отписки, что «мы все уже сказали, следите за выступлениями». Третий вариант – это документы, которые, такое впечатление, писал душевнобольной. Когда перепутано все: даты, имена, должности», — рассказала российский дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее стало известно о том, что посол РФ в Лондоне Александр Яковенко получает от британских дипломатов неграмотные отписки по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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