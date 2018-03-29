Telegram возобновил работу после длительного сбоя

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Москва, 29 марта. Популярный мессенджер Telegram возобновил свою работу после масштабного сбоя, который произошел в четверг утром. На данный момент сообщения отправляются с небольшой задержкой, однако, судя по всему, в скором времени мессенджер заработает в штатном режиме.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе Telegram в России, Дании, Польше, Финляндии, Вьетнаме и Норвегии. Мессенджер не работал почти четыре часа. Роскомнадзор, который ранее грозился заблокировать Telegram в России, сразу заявил, что не имеет отношения к неполадкам.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что причиной сбоя стало отключение питания на серверах в Европе. Час назад он написал в Twitter, что инженеры датацентра обещают в ближайшее время восстановить работу мессенджера, передает «Утро.ру».

«Инженеры датацентра говорят, что питание будет восстановлено в скором времени, так что скрестим пальцы», — говорится в последнем сообщении Дурова.

Напомним, один из последних сбоев произошел в начале марта. Тогда администрация мессенджера сообщила о сбое системы на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

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