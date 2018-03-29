Суд вынес приговор Шакро Молодому и его подельнику

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Москва, 29 марта. Криминальный авторитет Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, согласно заключению Никулинского суда Москвы.

Захария Калашов был признан виновным в домогательстве. Его ближайший сподручный Андрей Кочуйков по кличке Итальянец получил 8 лет и 9 месяцев.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Калашову наказание в виде 9 лет и 10 месяцев колонии», — зачитал приговор судья Константин Дубков.

Напомним, что гособвинение просило суд признать Шакро Молодого виновным по двум эпизодам вымогательства и назначить ему десять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 700 тысяч рублей.

Всего по делу о вымогательствах проходят 14 человек. Двое попали под суд уже после смерти, 11 обвиняемых, среди которых Шакро Молодой, содержатся в СИЗО с 2016 года.

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