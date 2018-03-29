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Захарова: Британская сторона присылает каракули в ответ на запросы по «делу Скрипаля»
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    Захарова: Британская сторона присылает каракули в ответ на запросы по «делу Скрипаля»

    14:57  29 Марта 2018  /обновлено: 15:28  29 Марта 2018
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    Захарова: Британская сторона присылает каракули в ответ на запросы по «делу Скрипаля»

    Москва, 29 марта. В ответ на законные требования России предоставить необходимую информацию о ходе расследования по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, Великобритания отмалчивается или присылает совершенно бессмысленные ответы. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что Россия продолжает пытаться наладить контакт с Великобританией.

    По словам Захаровой, Великобритания «умышленно демонстрирует правовой нигилизм». Общественности не предоставляются никаких явных доказательств, при этом Россию пытаются заставить доказывать свою невиновность, отметила представитель МИД.

    «Загадочные смерти происходят в этом государстве, а их власти обвиняют кого-то извне и засекречивают при этом расследование, — отметила Захарова. — В ответ на законные требования и конструктивные предложения о взаимодействий британская сторона отмалчивается и отправляет безграмотные ответы — какие-то каракули, которые даже сложно прочитать и понять что они имеют в виду — будто дети писали».

    При этом российская сторона не была даже приглашена на брифинг в посольстве Великобритании, где распространялась презентация на шести страницах, в которой Россию назвали «без тени сомнения виновной» в отравлении Скрипаля.

    «Мы продолжаем наблюдать за тем перфомансом, который разыгрывают британские политики в своих целях», — объявила пресс-секретарь МИД РФ.

    Захарова: Британская сторона присылает каракули в ответ на запросы по «делу Скрипаля»

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    Автор: Герман Парло
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    #захарова
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