Сирия: в МИД РФ сообщили о стягивании американской техники в Ат-Танф

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Москва, 29 марта. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о новых фактах, подтверждающих тяжелейшую ситуацию в Восточной Гуте.

«С каждым днем появляются все новые факты которые складываются в ужасающую картину жизни в Восточной Гуте. Это и насилие, и убийство мирных жителей», — заявила она на брифинге в Москве.

Кроме того, она прокомментировала и сообщения об укреплении США своего присутствия в САР. «В город Ат-танф стягивается тяжелая техника», — уточнила дипломат, подчеркнув, что Москва стремится к урегулированию ситуации в этой республике.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты был организован выход более 135 тысяч человек.

Ожесточенные бои в пригороде Дамаска продолжаются вот уже второй месяц параллельно с напряженными переговорами с главарями бандформирований о сложении оружия и выводе мирных жителей.

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