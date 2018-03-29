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Общество
Милонов посоветовал скульптору из Подмосковья, куда поставить памятник Бузовой
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    Милонов посоветовал скульптору из Подмосковья, куда поставить памятник Бузовой

    14:55  29 Марта 2018
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    Милонов посоветовал скульптору из Подмосковья, куда поставить памятник Бузовой

    Москва, 29 марта. Установить монумент в туалете посоветовал подмосковному скульптору, задумавшему создать памятник Ольге Бузовой, депутат Госдумы Виталий Милонов.

    Комментируя информацию о том, что в Московской области может появиться скульптура Бузовой, Милонов заявил, что вообще не верит в то, что это может быть правдой.

    «Если каждый скульптор-самоудовлетворитель будет пытаться что-то там поставить, пусть у себя ставит в туалете скульптуру Бузовой и наслаждается. Если его кто-то поставит, я приеду и сам лично его уберу…» — сказал Милонов в интервью «Телеканалу 360»

    По его словам, чтобы решиться на создание памятника Бузовой, надо быть сумасшедшим.

    Милонов посоветовал скульптору из Подмосковья, куда поставить памятник Бузовой

    Напомним, в середине марта стало известно, что скульптор из Московской области намерен добиваться разрешения на установку монумента Бузовой, полагая, что телеведущая и певица достойна памятника при жизни.

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #памятник #милонов #подмосковье #бузова #монумент #комментарий #идея
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