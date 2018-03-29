Милонов посоветовал скульптору из Подмосковья, куда поставить памятник Бузовой

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Москва, 29 марта. Установить монумент в туалете посоветовал подмосковному скульптору, задумавшему создать памятник Ольге Бузовой, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Комментируя информацию о том, что в Московской области может появиться скульптура Бузовой, Милонов заявил, что вообще не верит в то, что это может быть правдой.

«Если каждый скульптор-самоудовлетворитель будет пытаться что-то там поставить, пусть у себя ставит в туалете скульптуру Бузовой и наслаждается. Если его кто-то поставит, я приеду и сам лично его уберу…» — сказал Милонов в интервью «Телеканалу 360».

По его словам, чтобы решиться на создание памятника Бузовой, надо быть сумасшедшим.

Напомним, в середине марта стало известно, что скульптор из Московской области намерен добиваться разрешения на установку монумента Бузовой, полагая, что телеведущая и певица достойна памятника при жизни.

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