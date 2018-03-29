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Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу
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    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    16:30  29 Марта 2018
    6939

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    Сирия, 29 марта. Восточную Гуту покинуло 135 тысяч мирных жителей, ССА заявляет о готовящейся операции в Манбидже, на севере Хамы продолжается операция ВКС РФ и САА против «Джебхат ан-Нусры»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работу по расчистке освобожденных районов Восточной Гуты, обстреливают позиции боевиков в Хаме.

    «Исламское государство»1: активизировалось на востоке Дейр-эз-Зора.

    Сирийская свободная армия (ССА): перекрыла дороги к Манбиджу.

    Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    Информационное агентство SANA передает, что с момента начала работы гуманитарных коридоров оккупированные боевиками районы Восточной Гуты покинуло 135 тысяч мирных жителей.

    В уже освобожденных районах юго-восточной части Дамаска идет работа по расчистке завалов и ликвидации укрепрайонов боевиков. По сведениям информационного агентства Muraselon инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) работают в Арбине, Айн Тарме, Замалке и Джобаре.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    Подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) перекрыла дороги, ведущие к Манбиджу, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham). Боевики заявляют, что в течение следующих трех дней начнется военная операция против Демократических сил Сирии (SDF), базирующихся в городе.  

    Ранее сообщалось, что жители Манбиджа вышли на митинг против присутствия в населенном пункте военнослужащих армии США. Позже местные источники писали, что бригада американских солдат покинула город.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали нескольких мирных жителей населенных пунктов Гаранидж и Абу Хамам из-за подозрений в связях с террористами «Исламского государства». По данным автора публикации, массовые задержания на подконтрольных курдам территориях продолжаются.

    В связи с наблюдающейся в последние несколько дней активизацию ИГИЛовцев на востоке провинции Дейр-эз-Зор, правительственные войска, базирующиеся недалеко от Абу Кемаля установили в городе временный комендантский час. Об этом сообщает источник в социальной сети Facebook (@EuphratsPost).

    Провинция Хама

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    В окрестностях населенного пункта Кафр Набуда зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Ранее сообщалось, что в северной части провинции Хама продолжается операция ВКС РФ и правительственных войск САР против террористов «Джебхат ан-Нусры». Артиллерия САА под прикрытием российской авиации атакует опорные пункты радикальных исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    Ирак

    Сирия новости 29 марта 16.30: 135 тысяч мирных жителей эвакуированы из Восточной Гуты, ССА перекрыла дороги к Манбиджу

    На юге Багдада прогремел взрыв, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате инцидента трое мирных жителей иракской столицы получили тяжелые ранения.

    В центре города Рамади на западе провинции Анбар под обломками одного из зданий разорвалось СВУ, пишет информационное агентство Iraqi News. При взрыве пострадало двое гражданских.

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@warsintheworld), что боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) покинули Синджар.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #дейр-эз-зор #багдад #манбидж #сса #рамади #сточная гута
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    Сирия новости 30 марта 12.30: завершена эвакуация боевиков из Гуты, курды грабят Дейр-эз-Зор
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