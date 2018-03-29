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Вплоть до высшей меры: Ковитиди рассказала, какие уроки нужно извлечь из кемеровской трагедии
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    Вплоть до высшей меры: Ковитиди рассказала, какие уроки нужно извлечь из кемеровской трагедии

    14:58  29 Марта 2018
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    Вплоть до высшей меры: Ковитиди рассказала, какие уроки нужно извлечь из кемеровской трагедии

    Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди жестко отреагировала на трагедию в Кемерово, где из-за несоблюдения правил пожарной безопасности и возможных нарушениях при строительстве произошел страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, в том числе 42 детей. По мнению крымского сенатора, из пожара в Кемерово нужно извлечь уроки. Трагедия должна дать толчок к ужесточению законодательства за преступления коррупционной направленности, вплоть до высшей меры наказания — пожизненного заключения — за взятки и коррупцию.

    «Если внимательно посмотреть закон, там предусмотрена не только необходимость установки пожарной вентиляции, пожарной сигнализации, пожарных выходов, но и масса инструментов, которые являются регуляторами для всех происходящих в стране процессов, — отметила Ольга Ковитиди в комментарии Федеральному агентству новостей. — Ответ на вопрос, почему стала возможна кемеровская трагедия, лежит в плоскости нашей обшей проблемы. Ну, не может [президент России Владимир] Путин тушить все пожары в стране! Все перекладывать на верховную власть — это изначально неправильно. У президента есть чем заниматься, и он это делает на отлично. А вот насколько хорошо работают те, кто принимает решения на местах, выдает разрешения и выполняет работы по установке и обслуживанию, — вопрос другой. И русские поговорки «Не подмажешь — не поедешь», «Рука руку моет» здесь приобретают особый смысл. Народ многое видит, а потому и с себя спрашивать не торопится».

    Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди

    По словам Ковитиди, для того, чтобы переломить такое отношение к соблюдению законов, нормативов и правил, нужны немедленные и достаточно жесткие меры.

    «Уверена, для того, чтобы в экстренном порядке переломить негативную ситуацию с расхлябанностью и коррупцией в стране, необходимы конкретные шаги. Во-первых, нужно предусмотреть пожизненнее заключение для взяточников и коррупционеров. Они должны понимать, что будущего у продажности, а значит, — предательства своего народа — нет. Во-вторых, пришло время осознать, что наши общие блага начитаются с труда, личной ответственности и порядочности каждого. Так что работа над ошибками должна быть комплексной и эффективной, ведь от того, насколько мы с вами с ней справимся, зависит счастливое будущее каждого из нас, счастливое будущее нашей России», — резюмировала Ольга Ковитиди.

    Обстоятельства страшного пожара в торговом центре в Кемерово, который произошел 25 марта, сейчас выясняет следствие. Уже известно, что здание абсолютно не соответствовало нормам пожарной безопасности, сообщает Газета.ру. Это не первая трагедия, когда десятки людей погибают, не сумев покинуть горящее здание, сообщает издание.

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    Автор: Ирина Петрова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #ковитиди #пожар в кемерово
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