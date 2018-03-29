Джонсону объяснили разницу между делом Скрипаля и романом Достоевского

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Лондон, 29 марта. Посольство РФ в Великобритании ответило главе МИД Британии Борису Джонсону, сравнившему «дело Скрипаля» с романом Федора Достоевского «Преступление и наказание». По мнению дипломатов, такое сравнение не совсем корректно.

«Борис Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с «Преступлением и наказанием». Хороший вкус в том, что касается книг, но у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича – доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства», — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Джонсон в ходе выступления перед иностранными дипломатами в среду сравнил так называемое «дело Скрипаля» с началом романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». По его словам, все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают.

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