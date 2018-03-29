Сделка РФ с Саудовской Аравией станет энергетическим ответом США — эксперт

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Москва, 29 марта. По словам экспертов, масштабная энергетическая кооперация между Россией и Саудовской Аравией могла бы стать серьезным ответом США и заставить западных партнеров прислушаться к России, уверен независимый аналитик Дмитрий Агамидов.

Ранее наследный принц арабского королевства Мухаммед бин Сальман аль Сауд заявил, что Эр-Рияд хотел бы договориться с Россией и странами, входящими в ОПЕК, о долгосрочном сотрудничестве, заключив сделку сразу на 10–20 лет. С помощью России Саудовская Аравия надеется вернуть себе долгосрочное влияние на нефтяных рынках.

«Кооперация Москвы и Эр-Рияда на энергетическом рынке — это история с очень большим замахом, — отметил эксперт. — После того, как Трамп в прошлом году буквально вынудил их купить ненужного оружия на сотни миллионов долларов, в Эр-Рияде возник вопрос о новых стратегических партнерах».

Россия, по мнению эксперта ФБА «Экономика сегодня», также заинтересована в укреплении отношений со страной-лидером в ближневосточном регионе.

«Это обоюдное желание. Мы также заинтересованы делать взаимные инвестиции и координировать работу, причем сделка ОПЕК+ здесь представляется первым примером такого подхода. Ранее мы только конкурировали с Саудовской Аравией на энергетических рынках, более того, длительное время у нас были даже враждебные отношения, — заявил Агамидов. — Теперь в связи с обострением американо-саудовских противоречий ситуация меняется».

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