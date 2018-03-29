Эксперт рассказал о перспективах обучения студентов из Африки в российских вузах

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Москва, 29 марта. Заместитель директора Центра социологических исследований Минобрнауки России Александр Арефьев рассказал о перспективах обучения африканских граждан в высших учебных заведениях России, а также об экономических выгодах.

По словам Александра Арефьева, на сегодняшний день число африканских граждан, которые обучаются в российских университетах, значительно больше, чем в советское время. По данным на 2016-2017 учебный год, студентов из Африки, которые проходили обучение по различным программам, было 13265 человек.

«Если в конце 80-х контингент африканских студентов составлял несколько тысяч в год, около пяти-шести тысяч человек, то сейчас он значительно вырос, примерно в три раза. И есть большой потенциал для его увеличения», — цитирует «НьюИнформ» эксперта.

Александр Арефьев отметил, что для развития потенциала необходимо популяризировать русский язык в странах Африки. В том числе, создавать специальные центры, где африканские граждане смогут изучать русский язык. Стоит отметить, что сейчас есть программы обучения, которые ведутся на английском языке, и чаще всего это медицинские специальности. Но, в основном, обучение проходит на русском языке.

На сегодняшний день особой популярность у африканских студентов пользуются программы в области медицины, инженерно-технические специальности – строительство, архитектура, разработка и разведка полезных ископаемых, энергетика.

Также эксперт отметил, что при приеме африканских граждан есть польза и для российской экономики. В первую очередь от бытовых расходов студентов. Например, расходы на транспорт, проживание, питание, досуг, на это может уходить 20-30 тысяч рублей, в Петербурге и Москве эта сумма выше. Стоимость от обучения ниже по сравнению с затратами на проживание ниже. Так, некоторые студенты обучаются бесплатно по квотам или в рамках программы обмена.

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