Безумно стыдно и горько: журналистка Соколовская сожалеет, что пранкер Вольнов — ее земляк

В закладки

Украинская журналистка Янина Соколовская, известная российским телезрителям как ярая защитница Киева, призвала украинские силовые структуры обратить внимание на пранкера Евгения Вольнова, против которого в России возбудили уголовное дело из-за распространения информации о сотнях жертв пожара в Кемерово.

По мнению Янины Соколовской, известные личности, журналисты, блогеры — все те, к чьему мнению прислушиваются люди, должны нести ответственность за свои слова. Это заявление украинская журналистка сделала в ходе обсуждения фейков о трагедии в Кемерово, заполонивших соцсети, которое состоялось в программе «Время покажет» на Первом канале.

«Если ты лидер общественного мнения в Украине, России, где угодно, твое слово стоит дорого. Оно поднимает людей на майданы и зовет на провокации», — отметила Соколовская.

При этом журналистка напомнила, что дезинформация о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово началась с украинского пранкера Евгения Вольнова. Соколовская выразила сожаление, что он ее земляк.

«Мне безумно стыдно и горько, что одним из этих провокаторов был гражданин Украины. Я надеюсь, что украинские силовые структуры на это отреагируют», — сказала Соколовская.

Она напомнила, что людям следует критически относиться к любой информации и особенно — к той, что столь настойчиво распространяется в минуты, когда всех охватило горе.

«Людям надо сказать, что если вы слышите, что брат сестры моего друга видел, как тела складывали штабелями, знайте, что это всегда провокация, распространяемая умышленно», — отметила Соколовская.

Напомним, по результатам проведенной проверки в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. Пранкера заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.